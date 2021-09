Viterbo | uccide la moglie e si toglie la vita davanti alla figlia

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 26 settembre 2021) Un uomo di 65 anni ha ucciso lacon un colpo di fucile e , poi, si è suicidato. E’ successo ieri sera a Castel Sant’Elia nel viterbese. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di CiCastellana e del Nucleo investigativo del Comando provinciale di. Ancora da chiarire i motivi del gesto. Dalle prime informazioni sembra che la coppia fosse in fase di separazione. “Un dramma che ci coinvolge: la morte improvvisa dei coniugi, Ciriaco e Anna, qualcosa di tragico per tutta la nostra comunità” ha scritto su Facebook, Vincenzo Girolami, sindaco di Castel Sant’Elia. “Le parole sono strette, soprattutto nei momenti come questi. Esprimiamo il nostro cordoglio alle figlie, Valentina e Valeria, e a tutti gli altri familiari”. L'articolo ...