Vince e scala posizioni la Juventus, volano Fiorentina ed Empoli. Salernitana ancora sconfitta (FOTO) (Di domenica 26 settembre 2021) Sono terminate le gare del pomeriggio in questa sesta giornata di Serie A, in attesa dei postici Lazio-Roma e Napoli-Cagliari. Ad aprire la domenica di campionato è stata la Juventus che ha trovato una sofferta vittoria per 3-2 ai danni della Sampdoria. Alle 15 importante successo per la Fiorentina, in trasferta, per 0-1 contro l'Udinese. In chiave retrocessione preziosa vittoria dell'Empoli per 4-2 contro il Bologna, con la panchina di Mihajlovic che inizia a traballare. Ennesima sconfitta per la Salernitana che perde la quinta gara su sei match: stavolta i granata vanno KO per 1-0 a Reggio Emilia contro il Sassuolo. I RISULTATI Spezia-Milan 1-2 (giocata ieri)Inter-Atalanta 2-2 (giocata ieri)Genoa-Verona 3-3 (giocata ieri)Juventus-Sampdoria 3-2 (ore ...

