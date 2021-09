VIDEO | I tifosi cantano all'esterno del Maradona! (Di domenica 26 settembre 2021) I tifosi azzurri festeggiano la vittoria contro il Cagliari all'esterno del Maradona. #napolicagliari #seriea #napoli Leggi su spazionapoli (Di domenica 26 settembre 2021) Iazzurri festeggiano la vittoria contro il Cagliari all'del Maradona. #napolicagliari #seriea #napoli

Advertising

CB_Ignoranza : Dopo la vittoria contro il Manchester United, i tifosi dell’Aston Villa hanno esultato così fuori Old Trafford. Il… - acmilan : How's it feel to score in front of the Rossoneri fans at San Siro @Brahim? ???? Come ci si sente a segnare davanti… - capuanogio : Il video degli insulti razzisti a #Maignan e delle bestemmie urlate durante il riscaldamento di #JuveMilan è una ve… - PorroPaola : RT @corgiallorosso: #Zaniolo - in stile DDR - mostra gli attributi ai tifosi laziali che lo insultavano dalla tribuna La ripresa di un ti… - CairoASR : RT @ReteSport: L’uscita di #Zaniolo dal campo. Messaggio ai tifosi laziali. #ASRoma #LzioRoma -