VIDEO Ciclismo, Julian Alaphilippe vince il Mondiale: attacco micidiale in salita, bis iridato. Colbrelli 10° (Di domenica 26 settembre 2021) La prova in linea elite maschile dei Mondiali 2021 di Ciclismo si è rivelata decisamente appassionante, avvincente, imprevedibile e ricca di colpi di scena. Nella battute iniziali Remco Evenepoel ha lanciato un gruppo e l’Italia si è trovata scoperta, incappata in un errore tattico anche a causa delle cadute di Matteo Trentin e Davide Ballerini. Gli azzurri sono poi riusciti a rientrare, ma ancora una volta è stato Remco Evenepoel a fare la differenza e si è formato un drappello di 16 uomini quando mancavano una quarantina di chilometri al traguardo. Julian Alaphilippe ha mostrato di avere una gamba strepitosa e ha attaccato di prepotenza su un tratto in salita quando mancavano una quindicina di chilometri all’arrivo. Il francese ha lasciato tutti sul posto e si è lanciato in solitaria verso il secondo ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021) La prova in linea elite maschile dei Mondiali 2021 disi è rivelata decisamente appassionante, avnte, imprevedibile e ricca di colpi di scena. Nella battute iniziali Remco Evenepoel ha lanciato un gruppo e l’Italia si è trovata scoperta, incappata in un errore tattico anche a causa delle cadute di Matteo Trentin e Davide Ballerini. Gli azzurri sono poi riusciti a rientrare, ma ancora una volta è stato Remco Evenepoel a fare la differenza e si è formato un drappello di 16 uomini quando mancavano una quarantina di chilometri al traguardo.ha mostrato di avere una gamba strepitosa e ha attaccato di prepotenza su un tratto inquando mancavano una quindicina di chilometri all’arrivo. Il francese ha lasciato tutti sul posto e si è lanciato in solitaria verso il secondo ...

