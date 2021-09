Vicenza-Cremonese, Serie B: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di domenica 26 settembre 2021) Vicenza-Cremonese questa sera a partire dalle 20.30 al “Menti”, per la 6a giornata del campionato di Serie B 21-22. La formazione veneta, da questa gara targata Brocchi, cerca i primi punti della stagione contro i grigiorossi di Pecchia, che invece vogliono consolidarsi nei piani alti della graduatoria. Così le probabili formazioni della gara. Statistiche, precedenti e curiosità di Vicenza-Cremonese I biancorossi hanno iniziato decisamente male questo campionato. Alle prime 5 giornate di campionato, infatti, hanno fatto corrispondere altrettante sconfitte, l’ultima delle quali è arrivata a Ferrara contro la SPAL per 3-2 (Seck, Viviani e Colombo per i padroni di casa, autogol di Capradossi e gol di Proia per i veneti). I vertici societari hanno optato per il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 26 settembre 2021)questa sera a partire dalle 20.30 al “Menti”, per la 6a giornata del campionato diB 21-22. La formazione veneta, da questa gara targata Brocchi, cerca i primi punti della stagione contro i grigiorossi di Pecchia, che invece vogliono consolidarsi nei piani alti della graduatoria. Così ledella gara. Statistiche, precedenti e curiosità diI biancorossi hanno iniziato decisamente male questo campionato. Alle prime 5 giornate di campionato, infatti, hanno fatto corrispondere altrettante sconfitte, l’ultima delle quali è arrivata a Ferrara contro la SPAL per 3-2 (Seck, Viviani e Colombo per i padroni di casa, autogol di Capradossi e gol di Proia per i veneti). I vertici societari hanno optato per il ...

