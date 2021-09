Verso Juventus-Sampdoria, le statistiche dei giocatori (Di domenica 26 settembre 2021) I gol dei bianconeri contro la Sampdoria La rosa della Juventus ha segnato 22 gol in totale alla Sampdoria. Il giocatore che ne ha messe a segno di più è Paulo Dybala, con le sue 7 reti totali. In particolare, l’argentino ha segnato il suo primo gol in Serie A ai blucerchiati, nella stagione 2012/2013, quando ancora vestiva la maglia del Palermo. In quell’occasione, inoltre, fece anche una doppietta personale. Un altro gol lo ha segnato sempre con i rosanero, mentre gli altri quattro con la Juve nel 2015/2016 (doppietta), 2017/2018 e 2019/2020. Al secondo posto figurano invece Chiellini e Chiesa con 4 gol. Il difensore li ha messi a segno tutti con la casacca bianconera nel 2009/2010, 2015/2016 e 2016/2017 (doppietta). Per quanto riguarda il secondo, invece, delle 4 reti, 3 le ha segnate con la Fiorentina nel 2019/2020, una nel ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 26 settembre 2021) I gol dei bianconeri contro laLa rosa dellaha segnato 22 gol in totale alla. Il giocatore che ne ha messe a segno di più è Paulo Dybala, con le sue 7 reti totali. In particolare, l’argentino ha segnato il suo primo gol in Serie A ai blucerchiati, nella stagione 2012/2013, quando ancora vestiva la maglia del Palermo. In quell’occasione, inoltre, fece anche una doppietta personale. Un altro gol lo ha segnato sempre con i rosanero, mentre gli altri quattro con la Juve nel 2015/2016 (doppietta), 2017/2018 e 2019/2020. Al secondo posto figurano invece Chiellini e Chiesa con 4 gol. Il difensore li ha messi a segno tutti con la casacca bianconera nel 2009/2010, 2015/2016 e 2016/2017 (doppietta). Per quanto riguarda il secondo, invece, delle 4 reti, 3 le ha segnate con la Fiorentina nel 2019/2020, una nel ...

