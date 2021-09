Veronica Yoko dopo la meningite | “Ho visto il mio corpo rovinarsi | poi sono tornata alla vita”

(Di domenica 26 settembre 2021) “Avevo la febbre alta, perdita di forza e confusione, ho capito subito che c’era qualcosa che non andava”. Così racconta la campionessa paralimpicaPlebani a “Verissimo” lache l’ha colpita quando aveva 15 anni. “I primi mesistata in rianimazione – ha detto– non hanno capito subito cosa avessi, i sintomiparticolari”. “Nella sala di attesa un infermiere ostinato – ha raccontato la campionessa – mi ha portato di nascosto in una stanzetta dove ha iniziato a fare degli esami di laboratorio.ha intercettato un medico anestetista, che aveva giàdei casi dibatterica fulminante, e ha richiesto di fare uno screening per il meningococco, quella è stata la mia fortuna, hanno ...

Advertising

IlContiAndrea : A #Verissimo sabato Kerem Bürsin, Diletta Leotta, Piero Chiambretti, due protagonisti delle Olimpiadi e Paralimpiad… - tatella3000 : Veronica Yoko Plebani a Verissimo: la forza dei Campioni | Video Mediaset - angiuoniluigi : RT @fanpage: Veronica Yoko, la diversità è il suo punto di forza ?? - glooit : L’atleta Veronica Yoko Plebani colpita da meningite a 15 anni: “Vedevo il mio corpo autodistruggersi” leggi su Glo… - ilariadituccio : RT @IlContiAndrea: A #Verissimo sabato Kerem Bürsin, Diletta Leotta, Piero Chiambretti, due protagonisti delle Olimpiadi e Paralimpiadi 202… -

Ultime Notizie dalla rete : Veronica Yoko

... ed ancora Piero Chiambretti , il conduttore del programma di calcio Tiki Taka ; ed infine due eccellenze italiane degli ultimi Giochi Paralimpici come Luigi Busà ePlebani.... la squadra messa su dalla Fondazione Vio in cui l'esempio della leggendaria Bebe è stato replicato con straordinario successo anche da Ambra Sabatini ePlebani. Che in Giappone fosse ...Verissimo va oggi in onda eccezionalmente per la seconda volta in settimana con l’appuntamento fissato come sempre alle ore 16:30 ovviamente su Canale 5. La conduttrice Silvia Toffanin apre di nuovo g ...La giovane atleta a 15 anni è stata colpita da una meningite batterica fulminante, a Verissimo ha raccontato la sua storia ...