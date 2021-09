Verissimo | Carolina Marconi | “Volevo un figlio prima di scoprire il tumore”

Leggi su zon

(Di domenica 26 settembre 2021), ospite a, racconta la malattia affrontata con il sorriso: “All’inizio ho avuto paura, ma ora…”sta combattendo una delle battaglie più dure: quella contro il cancro. La showgirl e attrice venezuelana naturalizzata italiana nonché ex concorrente del Grande Fratello ha ricevuto la diagnosi dial seno lo scorso marzo. Sui social racconta il suo percorso dando prova di determinazione e pazienza. “Ho iniziato la chemio bianca, è andato tutto bene per fortuna, un po’ lunghetta ma bene: dicono sia meno pesante. Nonostante ciò mi sento benone, ogni giorno sempre di più. Ho sempre più forza e l’entusiasmo di una bambina, che non ho mai perso”, scriveva il 9 settembre. A Silvia Toffanin rivela: “Ho avuto paura all’inizio. adesso ho ...