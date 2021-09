Verissimo, Carolina Marconi racconta come ha scoperto di avere un tumore: “Sono scappata, non lo volevo accettare” (Di domenica 26 settembre 2021) Carolina Marconi, la giovane di origini venezuelane che nel 2004 partecipò al Grande Fratello, è stata ospite di Silvia Toffanin per Verissimo, in onda oggi su Canale 5. La Marconi – che non ha perso il suo splendido sorriso nemmeno nella battaglia più difficile, quella contro il cancro – è stata accolta da un grande applauso e ha raccontato la sua vita, cambiata da un giorno all’altro: Sono emozionatissima. Allora… io e Alessandro siamo da tanto tempo insieme, all’incirca nove anni. Abbiamo deciso un anno e mezzo fa di avere un bambino. Non è arrivato. Abbiamo deciso di essere aiutati con la fecondazione assistita. Per fare questa cosa richiedono tutti i tipi di analisi. Le abbiamo fatte tutte, mancava solo la mammografia, che non facevo da due anni, e per il Covid, ... Leggi su isaechia (Di domenica 26 settembre 2021), la giovane di origini venezuelane che nel 2004 partecipò al Grande Fratello, è stata ospite di Silvia Toffanin per, in onda oggi su Canale 5. La– che non ha perso il suo splendido sorriso nemmeno nella battaglia più difficile, quella contro il cancro – è stata accolta da un grande applauso e hato la sua vita, cambiata da un giorno all’altro:emozionatissima. Allora… io e Alessandro siamo da tanto tempo insieme, all’incirca nove anni. Abbiamo deciso un anno e mezzo fa diun bambino. Non è arrivato. Abbiamo deciso di essere aiutati con la fecondazione assistita. Per fare questa cosa richiedono tutti i tipi di analisi. Le abbiamo fatte tutte, mancava solo la mammografia, che non facevo da due anni, e per il Covid, ...

