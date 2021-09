Venezia | Zanetti | «Il Torino ha cambiato marcia con Juric Emozionante sfidarlo»

(Di domenica 26 settembre 2021) Paolo, tecnico del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il. Le sue parole Paolo, tecnico del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il. RITROVARE IL TORO – «Sicuramente è bello incontrare nuovamente da allenatore una piazza dove sono stato per quattro anni, sono colori che chi li ha indossati sa cosa significano. Sicuramente una bella emozione ma le mie emozioni personali non contano nulla, conta la prestazione e contano i punti. Domani sarà gara difficile, ilè in salute, gioca bene, hacon, è squadra molto fisica, gioca duelli a tutto campo, detto questo subisce pochissimo e attacca con ...

Commenta per primo L'allenatore del, Paolo, ha presentato così in conferenza stampa la sfida di domani contro il torino. GARA DA EX - 'Sicuramente è bello incontrare nuovamente da allenatore una piazza dove sono stato ...Commenta per primo Sono 26 i convocati da Paoloper la gara che domani vedrà ilaffrontare il Torino. Out Haps, Sigurdsson e Lezzerini, c'è Fiordilino. Ecco la lista completa: Portieri : Nils Arvidsson, Niki Mäenpää, ...E pokerissimo fu: il Padova centra la quinta vittoria in altrettante partite battendo 1-2 la Pro Patria e resta da sola in testa alla classifica. I Biancoscudati partono forte, attaccando a spron batt ...Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, ha reso nota la lista dei convocati per il delicato match contro il Torino. Sono ventisei gli uomini inseriti in lista dall’allenatore dei veneti, tra cui manche ...