Venezia | i convocati di Zanetti per il Torino

Advertising

infoitsport : Venezia-Torino, i convocati: agli indisponibili si aggiungono anche Aina e Izzo - despite_qwame : RT @DiMarzio: #Torino, i convocati e le probabili scelte di Ivan #Juric contro il #Venezia - YBah96 : RT @DiMarzio: #Torino, i convocati e le probabili scelte di Ivan #Juric contro il #Venezia - Toro_News : ?? | CONVOCATI I giocatori granata convocati da Ivan #Juric per #VeneziaTorino - DiMarzio : #Torino, i convocati e le probabili scelte di Ivan #Juric contro il #Venezia -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia convocati

Commenta per primo Nell'elenco deidi Ivan Juric per la partita del Torino contro ilnon c'è Armando Izzo . Il difensore aveva da pochi giorni smaltito un infortunio al polpaccio ma ora si è dovuto nuovamente fermare ...Il tecnico del Torino Ivan Juric ha appena diramato l'elenco deiper la trasferta di oggi contro ildi Paolo Zanetti. Ecco le scelte dell'allenatore granata: Portieri: Berisha, Gemello, Milinkovic - Savic Difensori: Ansaldi, Bremer, Buongiorno, ...Nell’elenco dei convocati di Ivan Juric per la partita del Torino contro il Venezia non c’è Armando Izzo. Il difensore aveva da pochi giorni smaltito ...Il tecnico del Torino Ivan Juric ha appena diramato l’elenco dei convocati per la trasferta di oggi contro il Venezia di Paolo Zanetti. Ecco le scelte dell’allenatore granata: Difensori: Ansaldi, Brem ...