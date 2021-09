Vela Campionati Italiani, i risultati delle classi olimpiche: Ferrarese-Chistè vincono nel 49er. Bissaro-Sinno si impongono nel Nacra17 (Di domenica 26 settembre 2021) Si sono conclusi oggi i Campionati Italiani di Vela. Nel Nacra17 il titolo è andato a Vittorio Bissaro (Fiamme Azzurre) e Alice Sinno (Fiamme Azzurre), che hanno conquistato il successo con 1 punto di vantaggio sui giovani Andrea Spagnolli (FV Malcesine) e Alice Cialfi (CV Ventotene). Terzo posto per Carl Arto Hirsch ed Elettra Orsolini (Compagnia della Vela di Roma). Passando al 49er i campioni Italiani sono Simone Ferrarese (CV Bari) e Leonardo Chistè (Aeronautica Militare), un titolo sugellato da ben 8 primi su 12 regate. Al secondo posto Marco Anessi Pè e Edoardo Gamba (AN Sebina). A chiudere il podio Jacopo Plazzi (CC Aniene) e Matteo Celon (Fraglia Vela Malcesine). Per quanto ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021) Si sono conclusi oggi idi. Nelil titolo è andato a Vittorio(Fiamme Azzurre) e Alice(Fiamme Azzurre), che hanno conquistato il successo con 1 punto di vantaggio sui giovani Andrea Spagnolli (FV Malcesine) e Alice Cialfi (CV Ventotene). Terzo posto per Carl Arto Hirsch ed Elettra Orsolini (Compagnia delladi Roma). Passando ali campionisono Simone(CV Bari) e Leonardo(Aeronautica Militare), un titolo sugellato da ben 8 primi su 12 regate. Al secondo posto Marco Anessi Pè e Edoardo Gamba (AN Sebina). A chiudere il podio Jacopo Plazzi (CC Aniene) e Matteo Celon (FragliaMalcesine). Per quanto ...

