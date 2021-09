Vangelo di domenica 26 settembre: riflessione di Paolo di La Luce di Maria – Video (Di domenica 26 settembre 2021) “Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d’acqua nel mio nome perché siete di Cristo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, è molto meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 26 settembre 2021) “Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d’acqua nel mio nome perché siete di Cristo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, è molto meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato L'articolo proviene da Ladi

Ultime Notizie dalla rete : Vangelo domenica VANGELO DELLA DOMENICA: È di Dio chi regala un sorso di vita Il vangelo ci chiama a "stare accanto a loro, sognando la vita insieme" (Evangelii gaudium, 74). Chiunque vi darà un bicchiere d'acqua...non perderà la sua ricompensa. Un po' d'acqua, il quasi niente,...

Gli Ecco allora, che nella seconda parte del Vangelo, Gesù ci propone un 'linguaggio figurato', basato ... Santa Domenica a tutti

Vangelo di domenica 26 settembre: no all'ideologia dell'esclusione Servizio Informazione Religiosa Dio vuole la salvezza di tutti. XXVI Domenica del Tempo Ordinario Nel brano di vangelo di questa domenica , dominano due parole chiave : “nel mio nome” e “scandalo”. Si tratta di un discorso che Il Signore rivolge direttamente ai suoi discepoli. La causa di questo i ...

La riflessione domenicale di Don Paul Poku: “Lo Spirito Santo è universale, anche per chi non è nella Chiesa” La prima lettura e il Vangelo di questa domenica sono intimamente legati e cercano di farci capire che lo Spirito Santo non è proprietà esclusiva di una tribù, un club o un gruppo; esso è senza confin ...

