Vallo della Lucania, Clinica Cobellis sviluppa chirurgia robotica per tiroide (Di domenica 26 settembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiVallo della Lucania (Sa) – La chirurgia robotica che, al momento, è l’ultima frontiera della chirurgia di precisione, ha trovato applicazione anche nella casa di cura Cobellis di Vallo della Lucania, che con quello di Napoli, sono gli unici due centri in Campania ad utilizzarla. In circa un anno dall’ avvio di questo programma, è stata eseguita una settantina di interventi, per la maggior parte di chirurgia oncologica. L’obiettivo è di incrementarne l’utilizzo. Si è puntato anche alle patologie che riguardano la tiroide. Ed infatti, nella Clinica Cobellis è stato effettuato il primo intervento di ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 26 settembre 2021) Tempo di lettura: 3 minuti(Sa) – Lache, al momento, è l’ultima frontieradi precisione, ha trovato applicazione anche nella casa di curadi, che con quello di Napoli, sono gli unici due centri in Campania ad utilizzarla. In circa un anno dall’ avvio di questo programma, è stata eseguita una settantina di interventi, per la maggior parte dioncologica. L’obiettivo è di incrementarne l’utilizzo. Si è puntato anche alle patologie che riguardano la. Ed infatti, nellaè stato effettuato il primo intervento di ...

Advertising

anteprima24 : ** #Vallo della Lucania, Clinica #Cobellis sviluppa chirurgia robotica per tiroide ** - Gilauax : @matteorenzi È tardi per dire quello che il M5S e Conte ripetono da anni Pinocchio non ti crede nessuno venduto v… - aldolicata : Mazara del Vallo. MARENOSTRUM – VI Festival Internazionale della fotografia del Mediterraneo. - Spi63 : Il consigliere della lega dice: “500 euro non fanno la differenza...”. Vallo a dire, di persona, ad un cassaintegra… - ValerioMolinaro : @thetommolouiss La Dottoressa Di Matteo a Vallo della Lucania (SA) CENTRO TERAPEUTICO IGIENE MENTALE ASL SALERNO 3 OSPEDALE SAN LUCA -

Ultime Notizie dalla rete : Vallo della Presentato a Mazara 'Centootto', il docufilm sui pescatori sequestrati in Libia Da Mazara del Vallo rilanciamo l'appello affinché l'Italia si faccia portavoce in Europa di una nuova politica del Mediterraneo". "Questo docufilm - ha spiegato il Segretario Generale della Fai Cisl ...

Galleria Valnerina chiude tra le polemiche, a Scheggino postazione temporanea 118 Che evidenzia come la presenza dell'ambulanza del 118, a servizio anche dei comuni di Sant'Anatolia di Narco e Vallo di Nera, 's ervirà ad alleviare il disagio causato dalla chiusura della strada e ...

Vallo della Lucania, Clinica Cobellis sviluppa chirurgia robotica per tiroide anteprima24.it Valli. Brividi a Forte Maso con il Requiem per il Milite Ignoto e Vaia. Fotogallery Il Milite Ignoto, celebrato con il Requiem di Mozart nella suggestiva cornice di Forte Maso, per ricordare i soldati morti durante la guerra e per non dimenticare anche la devastazione della tempesta ...

Premiazione della IX edizione del Parma International Music Film Festival Facebook Shares Violetta d’Oro al compositore Miranda Ðakovic per il film croato MEANDRI Regia di Gea Rajic. Si è svolta sabato 25 settembre, alla Casa della Musica di Parma la cerimonia di premiazion ...

Da Mazara delrilanciamo l'appello affinché l'Italia si faccia portavoce in Europa di una nuova politica del Mediterraneo". "Questo docufilm - ha spiegato il Segretario GeneraleFai Cisl ...Che evidenzia come la presenza dell'ambulanza del 118, a servizio anche dei comuni di Sant'Anatolia di Narco edi Nera, 's ervirà ad alleviare il disagio causato dalla chiusurastrada e ...Il Milite Ignoto, celebrato con il Requiem di Mozart nella suggestiva cornice di Forte Maso, per ricordare i soldati morti durante la guerra e per non dimenticare anche la devastazione della tempesta ...Facebook Shares Violetta d’Oro al compositore Miranda Ðakovic per il film croato MEANDRI Regia di Gea Rajic. Si è svolta sabato 25 settembre, alla Casa della Musica di Parma la cerimonia di premiazion ...