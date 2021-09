Valeria Golino si sbottona su Riccardo Scamarcio: “Ci evitiamo affettuosamente” (Di lunedì 27 settembre 2021) Anche dopo la fine della loro relazione, Valeria Golino e Riccardo Scamarcio non hanno mai smesso di recitare insieme (l’ultima volta sul set di “La scuola Cattolica” presentato al Festival di Venezia 2021). Il loro rapporto, però, è decisamente cambiato: “Siamo molto legati, ma diciamo che ci evitiamo affettuosamente”, ha raccontato l’attrice a “Grazia”. Sul piano sentimentale, entrambi hanno voltato pagina: lei è fidanzata da quattro anni con un avvocato e lui sembra sia stato travolto dalla passione per la giovanissima Benedetta Porcaroli. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di lunedì 27 settembre 2021) Anche dopo la fine della loro relazione,non hanno mai smesso di recitare insieme (l’ultima volta sul set di “La scuola Cattolica” presentato al Festival di Venezia 2021). Il loro rapporto, però, è decisamente cambiato: “Siamo molto legati, ma diciamo che ci”, ha raccontato l’attrice a “Grazia”. Sul piano sentimentale, entrambi hanno voltato pagina: lei è fidanzata da quattro anni con un avvocato e lui sembra sia stato travolto dalla passione per la giovanissima Benedetta Porcaroli. L'articolo proviene da City Roma News.

