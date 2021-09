Vaccino Covid e certificati di esenzione | c’è la proroga | ecco a chi spetta

(Di domenica 26 settembre 2021)fino al 30 novembre 2021 della validità delle certificazioni dialla vaccinazione anti--19. E’ quanto deciso da una circolare del ministero della Salute. “Facendo seguito alle circolari prot. n° 35309-04/08/2021-Dgpre e prot. n° 35444-05/08/2021-Dgpre, si rappresenta che la validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni dialla vaccinazione anti--19 di cui alle predette circolari, per gli usi previsti dalla normativa vigente, èta sino al 30 novembre 2021” si legge. “Si precisa che non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse – prosegue la circolare – salvo i casi in cui le stesse contengano dati del soggetto interessato, ulteriori rispetto a quelli indicati per la loro compilazione, a carattere ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Speranza: 'Aumento significativo delle prime dosi di vaccino' anti Covid #ANSA - RobertoBurioni : Sono stati somministrati 4 miliardi di vaccini senza conseguenze rilevanti in termini di effetti collaterali. Se fo… - MediasetTgcom24 : Covid, prorogati al 30 novembre i certificati d'esenzione al vaccino #Vaccini - insomniac39012 : RT @Maedhros67: Il vaccino ti rende libero ... di chiedere l'indennizzo (che ti sara dato tra vent'anni, forse, ma tu sarai morto da dieci)… - AhiMaria1 : ??Oltre 80mila richieste di indennizzo da vaccino Covid. Tamponi, vaccini e indennizzi... lasciate paghiamo Noi! ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid

Via libera del Cts alla somministrazione aggiuntiva, che al momento interessa solo il personale sanitario più a rischio. Intanto il governo lavora a un nuovo provvedimento, per il quale si attende il ...Mentre l'Italia registra un aumento significativo delle prime dosi dianti -, dal Cts arriva il via libera alla terza dose per gli ottantenni, i residenti nelle Rsa e il personale sanitario più fragile per età o patologie pregresse. Scende intanto all'1% ...Per tutte le altre categorie, l'eventuale somministrazione della terza dose, dipenderà dalla curva epidemiologica e dal suo andamento. Terza dose, il Cts autorizza alcune categorie: ecco quali. Il Pre ...Catanzaro - Il 67% della popolazione calabrese over 12 ha completato il ciclo vaccinale, mentre il 77% ha ricevuto la prima somministrazione. Lo evidenzia il report settimanale sulle vaccinazioni dell ...