(Di domenica 26 settembre 2021) (Adnkronos) -fino al 30 novembre 2021 della validità delle certificazioni dialla vaccinazione anti--19. E' quanto deciso da una circolare del ministero della Salute. "Facendo seguito alle circolari prot. n° 35309-04/08/2021-Dgpre e prot. n° 35444-05/08/2021-Dgpre, si rappresenta che la validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni dialla vaccinazione anti--19 di cui alle predette circolari, per gli usi previsti dalla normativa vigente, èta sino al 30 novembre 2021" si legge. "Si precisa che non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse - prosegue la circolare - salvo i casi in cui le stesse contengano dati del soggetto interessato, ulteriori rispetto a quelli indicati per la loro compilazione, a ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Speranza: 'Aumento significativo delle prime dosi di vaccino' anti Covid #ANSA - RobertoBurioni : Quando leggete di un vaccinato che si è ammalato gravemente o è morto, tenete conto che non esiste nessun vaccino e… - RobertoBurioni : Sono stati somministrati 4 miliardi di vaccini senza conseguenze rilevanti in termini di effetti collaterali. Se fo… - langololibero : - TV7Benevento : Vaccino Covid e certificati di esenzione, c'è la proroga: ecco a chi spetta... -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid

Se è vero che la maggior parte dei pazienti più piccoli sviluppa forme lievi di- 19, il ... In attesa dell'approvazione delper la fascia di età 4 - 11 anni - Pfizer ha concluso il suo ...... il governo italiano ha peccato di ipocrisia nel non rendere direttamente obbligatorio il(... ma non legittimano nulla di più " trascurando il fatto che da molto tempo prima delviviamo ...I risultati degli studi clinici indicano una risposta immunitaria robusta. Fino a 4.500 bimbi tra 6 mesi-11 anni arruolati per le sperimentazioni in 4 Paesi ...PADOVA - Si allunga la lista delle sospensioni dei sanitari No Vax. C'è anche un ginecologo che lavora nella sanità privata tra casi accertati dell'Ulss 6 Euganea, ma ...