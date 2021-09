Vaccino Covid e certificati di esenzione, c’è la proroga: ecco a chi spetta (Di domenica 26 settembre 2021) proroga fino al 30 novembre 2021 della validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-Covid-19. E’ quanto deciso da una circolare del ministero della Salute. “Facendo seguito alle circolari prot. n° 35309-04/08/2021-Dgpre e prot. n° 35444-05/08/2021-Dgpre, si rappresenta che la validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-Covid-19 di cui alle predette circolari, per gli usi previsti dalla normativa vigente, è prorogata sino al 30 novembre 2021” si legge. “Si precisa che non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse – prosegue la circolare – salvo i casi in cui le stesse contengano dati del soggetto interessato, ulteriori rispetto a quelli indicati per la loro compilazione, a carattere ... Leggi su italiasera (Di domenica 26 settembre 2021)fino al 30 novembre 2021 della validità delle certificazioni dialla vaccinazione anti--19. E’ quanto deciso da una circolare del ministero della Salute. “Facendo seguito alle circolari prot. n° 35309-04/08/2021-Dgpre e prot. n° 35444-05/08/2021-Dgpre, si rappresenta che la validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni dialla vaccinazione anti--19 di cui alle predette circolari, per gli usi previsti dalla normativa vigente, èta sino al 30 novembre 2021” si legge. “Si precisa che non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse – prosegue la circolare – salvo i casi in cui le stesse contengano dati del soggetto interessato, ulteriori rispetto a quelli indicati per la loro compilazione, a carattere ...

