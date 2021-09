Vaccini Regione Lazio, D’Amato: “87% adulti con doppia dose” (Di domenica 26 settembre 2021) “Nel Lazio superati 4,2 milioni di cittadini che hanno effettuato la doppia dose di vaccino anti-Covid, oltre l’87% della popoLazione adulta e l’82% della popoLazione dai 12 anni in su ha completato il percorso di vaccinazione. Presto partiremo con la terza dose per gli over 80 e per il personale sanitario”. Lo scrive in una nota l’assessore alla Sanità e Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 26 settembre 2021) “Nelsuperati 4,2 milioni di cittadini che hanno effettuato ladi vaccino anti-Covid, oltre l’87% della popone adulta e l’82% della popone dai 12 anni in su ha completato il percorso di vaccinazione. Presto partiremo con la terzaper gli over 80 e per il personale sanitario”. Lo scrive in una nota l’assessore alla Sanità e Integrazione sociosanitaria della, Alessio. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

