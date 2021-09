Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, prorogati al 30 novembre i certificati d'esenzione al vaccino #Vaccini - infoitsalute : Vaccini, i certificati di esenzione prorogati al 30 novembre: ecco chi ne ha diritto - lillydessi : Vaccini, i certificati di esenzione prorogati al 30 novembre: ecco chi ne ha diritto - - BinaryOptionEU : RT 'Vaccini, i certificati di esenzione prorogati al 30 novembre: ecco chi ne ha diritto. - Armandoann4 : RT @Adnkronos: Vaccini, i certificati di esenzione prorogati al 30 novembre: ecco chi ne ha diritto. -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini certificati

Lo scorso agosto era stato stabilito per iuna validità massima fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni.Lo scorso agosto era stato stabilito per iuna validità massima fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni. Per ottenere la certificazione di esenzione al vaccino anti Covid ...Il Green pass secondo lei «è illegittimo: io sono per rifiutarlo su tutta la linea». Durante le proteste dei No Green pass di sabato 25 settembre a Roma, mentre ...Lo scorso agosto era stato stabilito per i certificati una validità massima fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni. Prorogata sino al 30 novembre 2021 la validità e la possibilità di ...