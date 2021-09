Vaccinazione covid durante la gravidanza e allattamento: le indicazioni del Ministero della Salute [CIRCOLARE] (Di domenica 26 settembre 2021) Vaccinazione covid raccomandata alle donne in gravidanza nel 2° e 3° trimestre. Relativamente al 1° trimestre, può essere presa in considerazione dopo valutazione rischi/benefici con medico di riferimento. Si tratta delle indicazioni contenute nella CIRCOLARE del Ministero della Salute. L'articolo Vaccinazione covid durante la gravidanza e allattamento: le indicazioni del Ministero della Salute CIRCOLARE . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 26 settembre 2021)raccomandata alle donne innel 2° e 3° trimestre. Relativamente al 1° trimestre, può essere presa in considerazione dopo valutazione rischi/benefici con medico di riferimento. Si tratta dellecontenute nelladel. L'articolola: ledel

