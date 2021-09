Usa: tre morti e diversi feriti sul treno alta velocità che deraglia (Di domenica 26 settembre 2021) Un treno della linea ad alta velocità che viaggiava tra Chicago e Seattle è deragliato mentre attraversava nello stato del Montana, nei pressi della città di Joplin L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 26 settembre 2021) Undella linea adche viaggiava tra Chicago e Seattle èto mentre attraversava nello stato del Montana, nei pressi della città di Joplin L'articolo proviene da Firenze Post.

