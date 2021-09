Usa | il treno passeggeri Amtrak deragliato tra Chicago e Seattle | tre morti e diversi feriti – Il video

Advertising

Rai News

Unpasseggeri con oltre 100 persone a bordo è deragliato sabato pomeriggio mentre attraversava il Montana, uccidendo almeno tre persone e ferendone molte altre, secondo i media locali. IlEmpire Builder dell'Amtrak in viaggio tra Seattle e Chicago è deragliato intorno alle 16 ora locale. A bordo c'erano circa 147 passeggeri e 13 membri dell'equipaggio, ha riferito l'ufficio dello ...Tra le cause l'alta velocità. Risale a poco più di sei anni fa l'ultimo incidente ferroviario con otto morti fra le persone a bordo di un, negli. Questi gli incidenti più recenti. Il 12 maggio 2015: ilAmtrak 188 stava viaggiando al doppio del limite di velocità di 50 miglia orari, circa 80 chilometri l'ora, quando entrò ...Treno deraglia in Montana: tre morti e cinquanta feriti in un disastro che ha coinvolto una linea che ogni anni trasporta mezzo milione di persone ...Almeno tre le vittime e diversi feriti. Un treno della linea ad alta velocità che viaggiava tra Chicago e Seattle è deragliato mentre attraversava lo stato del Montana, nei pressi della città di Jopli ...