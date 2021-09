Usa, deraglia treno Seattle-Chicago in Montana: almeno 3 morti (Di domenica 26 settembre 2021) Un treno passeggeri con oltre 100 persone a bordo è deragliato sabato pomeriggio mentre attraversava il Montana, uccidendo almeno tre persone e ferendone molte altre, secondo i media locali. Il treno Empire Builder dell’Amtrak in viaggio tra Seattle e Chicago è deragliato intorno alle 16 ora locale. A bordo c’erano circa 147 passeggeri e 13 membri dell’equipaggio, ha riferito l’ufficio dello sceriffo della contea di Liberty. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 26 settembre 2021) Unpasseggeri con oltre 100 persone a bordo èto sabato pomeriggio mentre attraversava il, uccidendotre persone e ferendone molte altre, secondo i media locali. IlEmpire Builder dell’Amtrak in viaggio trato intorno alle 16 ora locale. A bordo c’erano circa 147 passeggeri e 13 membri dell’equipaggio, ha riferito l’ufficio dello sceriffo della contea di Liberty. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

angiuoniluigi : RT @Adnkronos: #Usa, deraglia treno Seattle-Chicago in #Montana: almeno 3 morti. - UnioneSarda : #Usa - Deraglia il treno #Chicago-#Seattle, almeno tre morti - Adnkronos : #Usa, deraglia treno Seattle-Chicago in #Montana: almeno 3 morti. - fisco24_info : Usa, deraglia treno Seattle-Chicago in Montana: almeno 3 morti: A bordo c'erano circa 147 passeggeri e 13 membri de… - italiaserait : Usa, deraglia treno Seattle-Chicago in Montana: almeno 3 morti -