Usa, deraglia treno Seattle-Chicago in Montana: almeno 3 morti (Di domenica 26 settembre 2021) Un treno passeggeri con oltre 100 persone a bordo è deragliato sabato pomeriggio mentre attraversava il Montana, uccidendo almeno tre persone e ferendone molte altre, secondo i media locali. Il treno Empire Builder dell'Amtrak in viaggio tra Seattle e Chicago è deragliato intorno alle 16 ora locale. A bordo c'erano circa 147 passeggeri e 13 membri dell'equipaggio, ha riferito l'ufficio dello sceriffo della contea di Liberty. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

