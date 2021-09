Usa, deraglia il treno Chicago-Seattle: almeno 3 le vittime I PRECEDENTI (Di domenica 26 settembre 2021) Un treno della linea ad alta velocità che viaggiava tra Chicago e Seattle è deragliato mentre attraversava nello stato del Montana , nei pressi della città di Joplin. Lo rende noto la società Amtrak... Leggi su feedpress.me (Di domenica 26 settembre 2021) Undella linea ad alta velocità che viaggiava trato mentre attraversava nello stato del Montana , nei pressi della città di Joplin. Lo rende noto la società Amtrak...

