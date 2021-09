Usa, deraglia il treno Chicago - Seattle: almeno 3 le vittime I PRECEDENTI (Di domenica 26 settembre 2021) Un treno della linea ad alta velocità che viaggiava tra Chicago e Seattle è deragliato mentre attraversava nello stato del Montana , nei pressi della città di Joplin. Lo rende noto la società Amtrak . ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 26 settembre 2021) Undella linea ad alta velocità che viaggiava trato mentre attraversava nello stato del Montana , nei pressi della città di Joplin. Lo rende noto la società Amtrak . ...

