Uomini e Donne, Vanessa: rivelazioni sulla rottura con Massimiliano (Di domenica 26 settembre 2021) Intervistata dal magazine ufficiale di Uomini e Donne Vanessa Spoto è tornata a parlare della fine della sua relazione con Massimiliano Mollicone, che proprio nel dating show di Uomini e Donne l’aveva scelta. Ma come mai le cose sono terminate così in fretta? E come sta, oggi, la giovane ragazza? La notizia della rottura tra Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto risale a qualche settimana fa ma di recente si è molto parlato della coppia a causa del possibile ritorno di fiamma dell’ex tronista con Eugenia, l’altra sua corteggiatrice. Dopo aver appreso la notizia la Spoto aveva commentato amaramente la scelta di Massimiliano tramite i suoi social ma oggi la donna è tornata a parlate dell’addio al suo ormai ex, che le ... Leggi su piusanipiubelli (Di domenica 26 settembre 2021) Intervistata dal magazine ufficiale diSpoto è tornata a parlare della fine della sua relazione conMollicone, che proprio nel dating show dil’aveva scelta. Ma come mai le cose sono terminate così in fretta? E come sta, oggi, la giovane ragazza? La notizia dellatraMollicone eSpoto risale a qualche settimana fa ma di recente si è molto parlato della coppia a causa del possibile ritorno di fiamma dell’ex tronista con Eugenia, l’altra sua corteggiatrice. Dopo aver appreso la notizia la Spoto aveva commentato amaramente la scelta ditramite i suoi social ma oggi la donna è tornata a parlate dell’addio al suo ormai ex, che le ...

Uomini e Donne, Marcello Messina: ''Ida Platano rispecchia il mio ideale di donna'' Nel parterre maschile del Trono Over di Uomini e Donne c'è un nuovo volto, che sta raccogliendo molti consensi. Si tratta di Marcello Messina , agente immobiliare di Torino, che ha fatto colpo su Ida Platano . La dama sembra pronta a ...

Uomini e Donne, la verità di Davide Donadei sulle sue condizioni di salute: "Ho vissuto un momento difficile"

