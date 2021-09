Una vita, anticipazioni 27 settembre - 1 ottobre: Camino rivela ad Anabel il segreto di Ildefonso (Di domenica 26 settembre 2021) Il segreto di Ildefonso potrebbe non essere più tanto al sicuro nei prossimi episodi di Una vita. Camino, come rivelano le anticipazioni inerenti le puntate in onda dal 27 settembre al 1° ottobre, si confiderà con Anabel e le confesserà il segreto di suo marito. Nel frattempo, Felipe sconvolto per il fatto che Genoveva sia stata assolta, deciderà di ricorrere in appello per dimostrare il contrario. Intanto, Marcos e Felicia intraprenderanno una relazione, ma la terranno segreta. Infine, Mendez dirà a Felipe con cosa ricattano Laura, Genoveva e Velasco. Una vita, trame dal 27 settembre al 1° ottobre: Camino rivela ad ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 26 settembre 2021) Ildipotrebbe non essere più tanto al sicuro nei prossimi episodi di Una, comeno leinerenti le puntate in onda dal 27al 1°, si confiderà cone le confesserà ildi suo marito. Nel frattempo, Felipe sconvolto per il fatto che Genoveva sia stata assolta, deciderà di ricorrere in appello per dimostrare il contrario. Intanto, Marcos e Felicia intraprenderanno una relazione, ma la terranno segreta. Infine, Mendez dirà a Felipe con cosa ricattano Laura, Genoveva e Velasco. Una, trame dal 27al 1°ad ...

Advertising

Antonella_Soldo : Una bionda che convoca un referendum con la firma digitale è un vero trauma per un maturo maschio bianco abituato… - berlusconi : Non potremmo mai accettare una politica che penalizzasse la casa o l’investimento immobiliare. La casa, per le fami… - elenabonetti : Il nuovo Parlamento d’#Islanda ha, per la prima volta in Europa, una maggioranza femminile. La qualità della democr… - Venticello_ : Vi ricordate quando @lefrasidiosho creava meme intelligenti? Ma si sa, nella vita tutto ha un inizio e tutto ha una… - teallacamomilla : @drak3smad voglio rimanerci per sempre e quindi mi comporta già in partenza come se non ci lasciassimo mai. Poi nel… -