Una partenza horror costa il derby alla Roma: la Lazio vince 3-2 (Di domenica 26 settembre 2021) Roma – Tre quarti di partita giocata con grande voglia e intensità non bastano a recuperare quanto buttato nei primi pessimi venticinque minuti di match, la Roma di Mourinho esce sconfitta per 3-2 nel primo derby stagionale. Il tecnico giallorosso recupera Vina e rimpiazza Pellegrini accentrando Mkhitaryan, con El Shaarawy largo a sinistra, formazione tipo invece per Sarri. Lazio sprint e due goal, la Roma la riapre nel finale Parte fortissimo la Lazio, che fin da subito pressa alto il portatore palla della Roma e si affida al gioco rapido per sorprendere i giallorossi. Praticamente alla prima occasione i biancocelesti la sbloccano: sponda di Immobile per Anderson, cross al centro per il perfetto inserimento di Milinkovic e colpo di ... Leggi su romadailynews (Di domenica 26 settembre 2021)– Tre quarti di partita giocata con grande voglia e intensità non bastano a recuperare quanto buttato nei primi pessimi venticinque minuti di match, ladi Mourinho esce sconfitta per 3-2 nel primostagionale. Il tecnico giallorosso recupera Vina e rimpiazza Pellegrini accentrando Mkhitaryan, con El Shaarawy largo a sinistra, formazione tipo invece per Sarri.sprint e due goal, lala riapre nel finale Parte fortissimo la, che fin da subito pressa alto il portatore pdellae si affida al gioco rapido per sorprendere i giallorossi. Praticamenteprima occasione i biancocelesti la sbloccano: sponda di Immobile per Anderson, cross al centro per il perfetto inserimento di Milinkovic e colpo di ...

