Un posto al sole, spoiler al 1°ottobre: buone notizie per Renato (Di domenica 26 settembre 2021) L'aggressione a Susanna animerà ancora le prossime puntate di Un posto al sole, come segnalano gli spoiler al 1°ottobre. La giovane Picardi è stata assalita preso lo studio legale di Niko poco prima che il ragazzo si recasse da lei per dirle di essere pronto a ricominciare la loro storia d'amore. Il figlio di Giulia, una volta giunto in ufficio, ha trovato Susanna esanime in una pozza di sangue e ha subito allertato i soccorsi. Da quel momento in poi, mentre la figlia di Adele è stata ricoverata in coma farmacologico, la polizia ha iniziato ad indagare per scoprire l'autore di quel terribile gesto. Con il passare delle ore, però, c'è stata una svolta incredibile in quanto l'ispettore Torre ha focalizzato l'attenzione su Renato Poggi, colpevole di non aver raccontato subito di aver visto la Picardi ...

