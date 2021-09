Un anno senza guarigione, il calvario del long Covid: ?in Campania 1.100 casi (Di domenica 26 settembre 2021) Francesco (il nome è di fantasia) ha 62 anni, è uno dei pazienti ammalatisi di Covid durante la prima ondata epidemica. Oltre un anno fa fu ricoverato al Cotugno, presso il centro di... Leggi su ilmattino (Di domenica 26 settembre 2021) Francesco (il nome è di fantasia) ha 62 anni, è uno dei pazienti ammalatisi didurante la prima ondata epidemica. Oltre unfa fu ricoverato al Cotugno, presso il centro di...

Advertising

RadioItalia : Per il terzo anno consecutivo Amadeus e Fiorello condurranno insieme #Sanremo2022! - ZZiliani : Tra l’altro #Fourneau è bravissimo a vedere i rigori (che sfuggono ai più) di suo. Come un anno fa a #Crotone su… - GiulioFichel : RT @velvetsecret80: Ogni anno in #Italia migliaia di persone vengono sottoposte a sorveglianza speciale e privati del diritto di muoversi,… - marilenagasbar1 : RT @sandokav: @Perla19733917 Ho i due vaccini, il gp e mi rendo conto che nn è servito a nulla,sono pentito. È stata una manipolazione coll… - Gio97380780 : @ImolaOggi Quando ho detto a Speranza che i contagiati e i morti Covid, l'anno scorso, erano molti di meno, senza g… -