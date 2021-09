Ue: L. Fontana (Lega), 'agenda globalista vuole distruggere identità partendo da famiglia' (Di domenica 26 settembre 2021) Roma, 26 set. (Adnkronos) - "L'agenda globalista vuole distruggere le tradizioni e l'identità europea, partendo dalla famiglia. Servono degli eroi per combattere contro un totalitarismo che vuole distruggere l'Europa e ridurre gli uomini a numeri, in funzione solo dell'economia. L'uomo invece è spirito, è identità, è tradizione, è diversità e, soprattutto, è comunità”. A dirlo è il vicesegretario della Lega e responsabile dipartimento Esteri, Lorenzo Fontana, che in settimana è intervenuto al panel sull'Europa del quarto Summit sulla Demografia di Budapest, insieme ai ministri per la famiglia e le politiche sociali di Ungheria, Polonia, Slovenia, Slovacchia e Lettonia. ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 settembre 2021) Roma, 26 set. (Adnkronos) - "L'le tradizioni e l'europea,dalla. Servono degli eroi per combattere contro un totalitarismo chel'Europa e ridurre gli uomini a numeri, in funzione solo dell'economia. L'uomo invece è spirito, è, è tradizione, è diversità e, soprattutto, è comunità”. A dirlo è il vicesegretario dellae responsabile dipartimento Esteri, Lorenzo, che in settimana è intervenuto al panel sull'Europa del quarto Summit sulla Demografia di Budapest, insieme ai ministri per lae le politiche sociali di Ungheria, Polonia, Slovenia, Slovacchia e Lettonia. ...

