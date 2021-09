Udinese-Fiorentina oggi in tv: data, orario e streaming Serie A 2021/2022 (Di domenica 26 settembre 2021) Tutto pronto per il fischio d’inizio di Udinese-Fiorentina, match della sesta giornata di Serie A 2021/2022. Le due squadre scenderanno in campo alle 15:00 di domenica 26 settembre nella cornice della Dacia Arena. L’arbitro del match sarà Davide Ghersini e Sportface.it vi terrà compagnia nel corso della partita con la moviola e le parole dei protagonisti. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 26 settembre 2021) Tutto pronto per il fischio d’inizio di, match della sesta giornata di. Le due squadre scenderanno in campo alle 15:00 di domenica 26 settembre nella cornice della Dacia Arena. L’arbitro del match sarà Davide Ghersini e Sportface.it vi terrà compagnia nel corso della partita con la moviola e le parole dei protagonisti. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. SportFace.

Advertising

violanews : Ecco la toto formazione della #Fiorentina in vista del match contro l'Udinese - infoitsport : Udinese-Fiorentina, i convocati di Italiano: c'è anche lo squalificato Nico Gonzalez - infoitsport : Fiorentina: i convocati di Italiano per l'Udinese | Udinese Blog - infoitsport : Pronostico Udinese - Fiorentina e Quote per le Scommesse - Calcio d'Angolo - Corentin_Info : ??Serie A?? #serieA ??6ème journée?? Juventus Turin - Sampdoria Empoli - Bologne Sassuolo - Salernitana Udinese-… -