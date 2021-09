Twitter, arrivano nuove regole per gli utenti: tutto stravolto (Di domenica 26 settembre 2021) In arrivo nuove regole per gli utenti su Twitter: l’azienda, dopo un periodo di prova, ha deciso per il lancio ufficiale nuove modifiche per il noto social (Getty Images)Nel mese di agosto Twitter aveva sospeso il programma di verifica dell’account per consentire l’adozione di alcuni miglioramenti. In un tweet il noto social network comunica la riapertura della richiesta per gli utenti che ne abbiano bisogno. La procedura è alquanto semplice. Gli utenti devono attivare il tutto attraverso la sezione impostazioni. Chi utilizza la versione per dispositivi mobili, bisogna recarsi sul menù laterale posta a sinistra e scegliere ‘Impostazioni e privacy‘. All’interno di questa sezione è possibile avviare la richiesta, che ... Leggi su vesuvius (Di domenica 26 settembre 2021) In arrivoper glisu: l’azienda, dopo un periodo di prova, ha deciso per il lancio ufficialemodifiche per il noto social (Getty Images)Nel mese di agostoaveva sospeso il programma di verifica dell’account per consentire l’adozione di alcuni miglioramenti. In un tweet il noto social network comunica la riapertura della richiesta per gliche ne abbiano bisogno. La procedura è alquanto semplice. Glidevono attivare ilattraverso la sezione impostazioni. Chi utilizza la versione per dispositivi mobili, bisogna recarsi sul menù laterale posta a sinistra e scegliere ‘Impostazioni e privacy‘. All’interno di questa sezione è possibile avviare la richiesta, che ...

Advertising

tusiquevales_it : Un messaggio molto importante e delle parole che arrivano dritte al cuore quelle di mamma Maria Teresa! ?? Sostenia… - Mov5Stelle : Ci sono tante richieste di adesioni al MoVimento 5 Stelle che arrivano da tutta Italia, anche da personalità che no… - _Nico_Piro_ : Arrivano altre notizie e si precisa il quadro. Non è stata impiccagione, 4 presunti sequestratori sono stato uccisi… - bergonzi_paola : RT @leonemaschio: Bella gente giusto per la cronaca e aggiungo per mantenere chi ci invade, invece gli italiani che non arrivano a fine… - Lele76Lele : RT @coluicheveglia: Dove lo passi il sabato sera? Sulla banchina della #RomaLido, dove le attese arrivano anche a 40 minuti e le misure ant… -