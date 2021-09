Tv, in arrivo su Sky la nuova stagione di Pechino Express: c’è anche Ciro Ferrara (Di domenica 26 settembre 2021) Il viaggio della prima stagione di “Pechino Express” targata Sky, con la guida di Costantino della Gherardesca, sta per iniziare. Sono state scelte le coppie dei concorrenti che a giorni partiranno per le riprese della prossima edizione, prodotta da Banijay Italia, attesa su Sky e in streaming su NOW nel 2022. Ecco le dieci coppie che compongono il cast: Alex Schwazer e Bruno Fabbri – “Gli Atletici”; Ciro e Giovambattista Ferrara – “Padre e Figlio”; Barbascura X e Andrea Boscherini – “Gli Scienziati”; Rita Rusic e Cristiano Di Luzio – “I Fidanzatini”; Anna Ciati e Giulia Paglianiti – “Le TikToker”; Victoria Cabello e Paride Vitale – “I Pazzeschi”; Fru e Aurora Leone – “Gli Sciacalli”; Nikita Pelizon e Helena Prestes – “Italia-Brasile”; Bugo e Cristian Dondi – “Gli Indipendenti”; Natasha Stefanenko e ... Leggi su ildenaro (Di domenica 26 settembre 2021) Il viaggio della primadi “” targata Sky, con la guida di Costantino della Gherardesca, sta per iniziare. Sono state scelte le coppie dei concorrenti che a giorni partiranno per le riprese della prossima edizione, prodotta da Banijay Italia, attesa su Sky e in streaming su NOW nel 2022. Ecco le dieci coppie che compongono il cast: Alex Schwazer e Bruno Fabbri – “Gli Atletici”;e Giovambattista– “Padre e Figlio”; Barbascura X e Andrea Boscherini – “Gli Scienziati”; Rita Rusic e Cristiano Di Luzio – “I Fidanzatini”; Anna Ciati e Giulia Paglianiti – “Le TikToker”; Victoria Cabello e Paride Vitale – “I Pazzeschi”; Fru e Aurora Leone – “Gli Sciacalli”; Nikita Pelizon e Helena Prestes – “Italia-Brasile”; Bugo e Cristian Dondi – “Gli Indipendenti”; Natasha Stefanenko e ...

