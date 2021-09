Trump | “Mia ricandidatura? Solo un parere medico potrebbe fermarmi”

(Di domenica 26 settembre 2021)“uncontrario”impedire una nuova candidatura di Donaldalla Casa Bianca. Lo ha detto lo stesso ex presidente rispondendo, in un’intervista televisiva, a chi gli chiedeva cosabloccare i suoi nuovi progetti presidenziali per 2024. “Beh, non so…penso uncontrario”, ha rispostoche nel 2024 avrà 78 anni, l’età dell’attuale presidente Joe Biden da lui attaccato durante tutta la campagna elettorale perché troppo anziano. L'articolo proviene da Italia Sera.

"Beh, non so...penso un parere medico contrario", ha risposto Trump che nel 2024 avrà 78 anni, l'età dell'attuale presidente Joe Biden da lui attaccato durante tutta la campagna elettorale perché troppo anziano. Solo "un parere medico contrario" potrebbe impedire una nuova candidatura di Donald Trump alla Casa Bianca. Lo ha detto lo stesso ex presidente rispondendo, in un'intervista televisiva, a chi gli chie ...