Trento-Virtus Bologna oggi, Serie A basket: orario, tv, programma, streaming (Di domenica 26 settembre 2021) Debutto nelle Serie A 2021/2022 per i Campioni in carica della Virtus Bologna. La squadra di Coach Scariolo, fresca vincitrice della Supercoppa Italiana (battuta l’Olimpia Milano col punteggio di 84-90 di fronte al pubblico “di casa” dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno) scende in campo per la prima giornata della regular season del massimo campionato di basket. I bolognesi affronteranno in trasferta la Dolomiti Energia Trentino (inizio del match previsto alle ore 20:45). I ragazzi di coach Lele Molin cercano la prima vittoria stagionale per riscattare le prestazioni in chiaro-scuro della fase a gironi della Supercoppa Italiana (Trento ha concluso al terzo e ultimo posto del Girone D, con un bilancio di zero vittorie e quattro sconfitte nei match disputati). La Virtus ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021) Debutto nelleA 2021/2022 per i Campioni in carica della. La squadra di Coach Scariolo, fresca vincitrice della Supercoppa Italiana (battuta l’Olimpia Milano col punteggio di 84-90 di fronte al pubblico “di casa” dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno) scende in campo per la prima giornata della regular season del massimo campionato di. I bolognesi affronteranno in trasferta la Dolomiti Energia Trentino (inizio del match previsto alle ore 20:45). I ragazzi di coach Lele Molin cercano la prima vittoria stagionale per riscattare le prestazioni in chiaro-scuro della fase a gironi della Supercoppa Italiana (ha concluso al terzo e ultimo posto del Girone D, con un bilancio di zero vittorie e quattro sconfitte nei match disputati). La...

