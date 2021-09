Tre piani | il cast del film di Nanni Moretti con Margherita Buy in concorso al Festival di Cannes

Advertising

Radio3tweet : Questa sera Nanni Moretti sarà ospite a #HollywoodParty. Steve Della Casa e Enrico Magrelli parleranno con il regis… - CValymas : @zanaga_devis Io ho ancora la mia. Tre piani con ascensore, un investimento per la vita. - DafneMrt : Voi che avete già visto 'Tre Piani' cosa ne pensate? Vale la pena? - goldrushiing : magari poi mi vedo bianca per ignorare il fatto che tre piani dicono sia una delusione - anis_epis : RT @stati_generali: Tre Piani: il ritorno di Nanni Moretti -

Ultime Notizie dalla rete : Tre piani

Finalmente vedi il film Titane , delirio di olio di motori, assassinii e trasmutazioni corporee di Julia Ducournau , e ti chiedi come possa aver vinto il recente Festival di Cannes. Poi vedidi Nanni Moretti , anch'esso in concorso in Costa Azzurra e uscitone a mani vuote, e già qualche spiegazione te la dai. Ok, ben venga Titane Palma d'oro (al cinema dal 29 settembre). ......di Brugnaro un affare damilioni di euro Giovanna Faggionato Economia Tutte le bugie di Brugnaro sui suoi conflitti di interesse Giovanna Faggionato Italia Venezia, così il comune cambia i...I media occidentali ci raccontano che i talebani e l'Islam radicale rappresentano la cultura dell’Afghanistan. La storia del Paese però ci dimostra una realtà ben diversa. Nel 1919, dopo la sconfitta ...4' di lettura Fano 26/09/2021 - Si apre un nuovo capitolo per lo storico Cinema Teatro Politeama, la cui gestione torna dopo 15 anni nelle mani dei fondatori e proprietari. La Società Esercizio Cinema ...