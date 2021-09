Trattativa Stato-Mafia | la mafia coincide con il potere Illuso chi vuole combatterla

Leggi su ildenaro

(Di domenica 26 settembre 2021) Le leggi dellosono una flebile voce. Non hanno la forza per far vivere lodi diritto di Biagio Maimone Uomini massacrati da colpi di mitra, uccisi senza pietà, con metodi orrendi, di natura barbarica, da altri uomini assetati diè lo scenario a cui siamo stati posti di fronte quando lasi è messa all’opera per eliminare chi ad essa ha dato fastidio per essere diverso e, pertanto, ostacolo. Certo chi uccideva era la manovalanza assoldata da quella che era ladi qualche anno fa. Laera ilocculto di chi, in deroga alle leggi dello, si arricchiva, accumulando patrimoni economici davvero inestimabili, mediante affari di natura illecita. “Operava da sola ...