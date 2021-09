Torino, Juric: «Strada tracciata, contro il Venezia sarà tosta» (Di domenica 26 settembre 2021) Ivan Juric, tecnico del Torino, ha parlato alla vigilia della sfida contro il Venezia di Paolo Zanetti. Le sue dichiarazioni Ivan Juric, tecnico del Torino, ha parlato alla vigilia della sfida contro il Venezia di Paolo Zanetti. Le sue parole. Venezia – «La classifica conta poco, ma quando vinci la B e mantieni l’ossatura sai cosa devi fare. Giocano bene e sono pericolosi, a Udine gli è andata male. sarà una partita difficile e tosta. Ogni partita è piena di insidie, in ogni partita puoi fare punti o non farli. Serve una grande gara, cercando di essere più cattivi davanti alla porta e non avere cali di concentrazione». MIGLIORAMENTI – «Per ora, sarei contento di vedere la stessa intensità e ciò che ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 settembre 2021) Ivan, tecnico del, ha parlato alla vigilia della sfidaildi Paolo Zanetti. Le sue dichiarazioni Ivan, tecnico del, ha parlato alla vigilia della sfidaildi Paolo Zanetti. Le sue parole.– «La classifica conta poco, ma quando vinci la B e mantieni l’ossatura sai cosa devi fare. Giocano bene e sono pericolosi, a Udine gli è andata male.una partita difficile e. Ogni partita è piena di insidie, in ogni partita puoi fare punti o non farli. Serve una grande gara, cercando di essere più cattivi davanti alla porta e non avere cali di concentrazione». MIGLIORAMENTI – «Per ora, sarei contento di vedere la stessa intensità e ciò che ...

