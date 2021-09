Tony Cairoli patriota tricolore | Lupino eroe al cardiopalma | Italia sul tetto del mondo Il Motocross delle Nazioni è azzurro

Leggi su oasport

(Di domenica 26 settembre 2021) L’sale suldeled è la padronaruote grasse. Ilè stato conquistato dal Bel Paese al termine di una domenica da tregenda a Mantova, dove la sabbia dura del circuito intitolato a Tazio Nuvolari si è rivelata ancora più ardua a causa del maltempo. Gli azzurri hanno fatto festa in maniera rocambolesca, trionfando con appena un punto di vantaggio sull’Olanda e col fiato in gola, con la penalizzazione inflitta ad Alessandro(dieci posizioni sull’ordine d’arrivo per un taglio di pista) e il sorpasso risolutore di quest’ultimo a cinque minuti dal termine della gara-3. L’ha dovuto soffrire per mettere le mani sul terzodelladella ...