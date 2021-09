The Witcher: Netflix annuncia il rinnovo per la terza stagione (Di domenica 26 settembre 2021) The Witcher, la serie fantasy di Netflix, è stato uno dei titoli che ha concluso l'evento Tudum durante il quale il servizio streaming ha presentato la seconda stagione della serie in arrivo a dicembre, con un nuovo teaser trailer. Inoltre, ha annunciato il rinnovo per una terza stagione e la produzione di un nuovo film anime, di una serie prequel e di una serie divertente per famiglie. The Witcher: Netflix annuncia una terza stagione Netflix nel corso dell'evento Tudum, ha presentato diverse serie che presto arriveranno sulla piattaforma streaming. Tra queste c'è The Witcher, una delle serie fantasy più apprezzate dal pubblico. La seconda ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 26 settembre 2021) The, la serie fantasy di, è stato uno dei titoli che ha concluso l'evento Tudum durante il quale il servizio streaming ha presentato la secondadella serie in arrivo a dicembre, con un nuovo teaser trailer. Inoltre, hato ilper unae la produzione di un nuovo film anime, di una serie prequel e di una serie divertente per famiglie. Theunanel corso dell'evento Tudum, ha presentato diverse serie che presto arriveranno sulla piattaforma streaming. Tra queste c'è The, una delle serie fantasy più apprezzate dal pubblico. La seconda ...

Advertising

NetflixIT : Il Continente finisce sempre per chiamarti. La stagione 2 di The Witcher è in arrivo il 17 dicembre. #TUDUM - periodicodaily : The Witcher 3: Netflix annuncia la nuova stagione SerieTv Spettacolodaily #thewitcher #netflix - yevhright : @mathfajrchild non ringrazierò mai abbastanza la serie di the witcher per avermelo fatto scoprire - SemSombra12 : RT @akita_kt: esse The Witcher Ronin é literalmente Nioh né gone full circle - Eurogamer_it : Netflix conferma The Witcher per una terza stagione e nuovi contenuti. #TheWitcher #Netflix -