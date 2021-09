The Witcher di Netflix Stagione 3 confermata. Annunciati un secondo film anime e una serie per bambini (Di domenica 26 settembre 2021) Dopo l'annuncio della data di uscita della seconda Stagione, prevista per dicembre, Netflix ha confermato la volontà di continuare ad esplorare l'universo narrativo di The Witcher, con la conferma della serie per una terza Stagione. Ma i contenuti non finiscono qui, poiché il mondo dello strigo continuerà ad essere esplorato ulteriormente, con un nuovo lungometraggio anime in arrivo (dopo The Witcher: Nightmare of the Wolf) e addirittura una serie per bambini e famiglie. Naturalmente confermato il cast della serie, con Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia, Anya Chalotra di Yennefer di Vengerberg e Freya Allan di Cirilla. Alla guida sempre la showrunner Lauren Schmidt Hissrich, che si è detta incredibilmente ... Leggi su eurogamer (Di domenica 26 settembre 2021) Dopo l'annuncio della data di uscita della seconda, prevista per dicembre,ha confermato la volontà di continuare ad esplorare l'universo narrativo di The, con la conferma dellaper una terza. Ma i contenuti non finiscono qui, poiché il mondo dello strigo continuerà ad essere esplorato ulteriormente, con un nuovo lungometraggioin arrivo (dopo The: Nightmare of the Wolf) e addirittura unapere famiglie. Naturalmente confermato il cast della, con Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia, Anya Chalotra di Yennefer di Vengerberg e Freya Allan di Cirilla. Alla guida sempre la showrunner Lauren Schmidt Hissrich, che si è detta incredibilmente ...

