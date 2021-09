The Witcher 3: Netflix annuncia la nuova stagione (Di domenica 26 settembre 2021) Netflix ha annunciato che la sua serie di successo “The Witcher” vedrà una terza stagione. La società ha anche rilasciato un trailer per la sua tanto attesa seconda stagione che sarà presentata in anteprima il 17 dicembre. La prima stagione di The Witcher ha debuttato nel 2019 ed è stata un enorme successo. Ecco cosa sappiamo su The Witcher 3. The Witcher 3: quando esce e cosa c’è di nuovo in arrivo su Netflix? Netflix ha anche confermato che sta pianificando una seconda produzione di anime e una serie per bambini e famiglie. Entrambi saranno ambientati nell’universo di Witcher. Le informazioni sono state fornite da Netflix durante TUDUM, un evento globale per i ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 26 settembre 2021)hato che la sua serie di successo “The” vedrà una terza. La società ha anche rilasciato un trailer per la sua tanto attesa secondache sarà presentata in anteprima il 17 dicembre. La primadi Theha debuttato nel 2019 ed è stata un enorme successo. Ecco cosa sappiamo su The3. The3: quando esce e cosa c’è di nuovo in arrivo suha anche confermato che sta pianificando una seconda produzione di anime e una serie per bambini e famiglie. Entrambi saranno ambientati nell’universo di. Le informazioni sono state fornite dadurante TUDUM, un evento globale per i ...

Advertising

NetflixIT : Il Continente finisce sempre per chiamarti. La stagione 2 di The Witcher è in arrivo il 17 dicembre. #TUDUM - periodicodaily : The Witcher 3: Netflix annuncia la nuova stagione SerieTv Spettacolodaily #thewitcher #netflix - yevhright : @mathfajrchild non ringrazierò mai abbastanza la serie di the witcher per avermelo fatto scoprire - SemSombra12 : RT @akita_kt: esse The Witcher Ronin é literalmente Nioh né gone full circle - Eurogamer_it : Netflix conferma The Witcher per una terza stagione e nuovi contenuti. #TheWitcher #Netflix -