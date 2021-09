Terza dose ed esenzione alla vaccinazione anti - Covid: cosa cambia (Di domenica 26 settembre 2021) Dal Cts via libera alla Terza dose per alcune fasce di età e categorie. Prorogata fino al 30 novembre 2021 della validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione. A oggi sono quasi 45 ... Leggi su today (Di domenica 26 settembre 2021) Dal Cts via liberaper alcune fasce di età e categorie. Prorogata fino al 30 novembre 2021 della validità delle certificazioni di. A oggi sono quasi 45 ...

Advertising

NicolaPorro : Un medico ha diversi dubbi sulla terza dose. Ecco quali ?? #CaroPorro - Agenzia_Ansa : Via libera del Cts alla terza dose di vaccino per gli over 80, per gli ospiti delle Rsa e per i sanitari più espost… - SkyTG24 : Vaccino Covid, terza dose a over 80, Rsa e sanitari: cosa sapere e cosa resta da decidere - carmenvanetti1 : Terza dose a Novembre, poi le prossime ad April, Giugno e Settembre, di cervello ce n'è uno ma in Italia non lo usa quasi più nessuno - Marilenapas : RT @Corriere_Salute: A pochi giorni dall’avvio della campagna per la terza dose di vaccino anti-Covid, circa 20mila persone in Italia hanno… -