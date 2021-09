Terza dose ai sanitari | il Cts | «Nessun rinvio» L' Ordine dei medici | «Sono tutti a rischio»

Advertising

NicolaPorro : Un medico ha diversi dubbi sulla terza dose. Ecco quali ?? #CaroPorro - SkyTG24 : Vaccino Covid, terza dose a over 80, Rsa e sanitari: cosa sapere e cosa resta da decidere - riotta : USA terza dose vaccino #COVID19 agli over 65 Italia terza dose vaccino agli over 80 - LVPVS3 : RT @Agenzia_Ansa: 'La terza dose a tutti i medici, ognuno è a rischio'. E' la richiesta del presidente dell'Ordine dei Medici Fnomceo, Fili… - kaldokiller : @FrancescaMaio19 Fatti la terza dose. E già che ci sei anche la quarta. -

Ultime Notizie dalla rete : Terza dose

E' il presidente dell' Ordine dei Medici Fnomceo, Filippo Anelli , a spiegarlo, in vista della formalizzazione delle indicazioni del Cts sul richiamo, chiedendo che lavenga fatta a tutto ...(Visited 12 times, 16 visits today) Ultime notizie: Con la P disegnata sulla mano, anche Olbia scende in piazza per le donne afghane Al via le vaccinazioni con la: prima Olbia e La ...Nessun rinvio per la terza dose di vaccino Covid agli operatori sanitari. «Non sono previsti rinvii per gli operatori sanitari», dichiara Silvio Brusaferro, portavoce del Cts.“Gia’ vaccinati oltre 6mila cittadini nel Lazio”. A dirlo l’assessore regionale alla Sanita’ Alessio D’Amato ribadendo che e’ “on-line la pagina di prenotazione della dose addizionale solo per le ...