Terza dose ai sanitari, il Cts: «Nessun rinvio». L'Ordine dei medici: «Sono tutti a rischio» (Di domenica 26 settembre 2021) Nessun rinvio per la Terza dose di vaccino Covid agli operatori sanitari. «Non Sono previsti rinvii per gli operatori sanitari», dichiara Silvio Brusaferro, portavoce del Cts. «Nel... Leggi su ilmattino (Di domenica 26 settembre 2021)per ladi vaccino Covid agli operatori. «Nonprevisti rinvii per gli operatori», dichiara Silvio Brusaferro, portavoce del Cts. «Nel...

NicolaPorro : Un medico ha diversi dubbi sulla terza dose. Ecco quali ?? #CaroPorro - Agenzia_Ansa : 'La terza dose a tutti i medici, ognuno è a rischio'. E' la richiesta del presidente dell'Ordine dei Medici Fnomceo… - Agenzia_Ansa : Per la terza dose di vaccino Covid 'non sono previsti rinvii per gli operatori sanitari': lo dichiara Silvio Brusaf… - FlaminiaBasta : @Bluefidel47 E va bene, però non è che dopo 1 dose facevi la seconda e poi ti prospettavano la terza perché le prim… - nadiafrancy : @Giovanni7769 Attende con ansia la TERZA DOSE???? MA TI SEI PROPRIO FUMATO IL CERVELLO!! -