Ternana-SPAL | Serie B | probabili formazioni | pronostico e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 26 settembre 2021)di scena questa sera al “Liberati” dalle 20.30, per la 6a giornata del campionato diB 21-22. I padroni di casa dopo aver centrato la prima vittoria in campionato nel turno infrasettimanale, proveranno a dare il bis contro la, che a Terni, di certo, non arriva solo per fare una gita. Ecco cosa c’è da sapere sul match. Statistiche, precedenti e curiosità diMercoledì la squadra di Lucarelli, al termine di un’ottima gara corale, ha battuto il Parma di 3-1 (Sorensen, Defendi e Falletti in gol per le Fere, Benedyczak per i gialloblu). La prima vittoria in questo campionato, ha portato i rossoverdi a 4 punti in classifica (1 vittoria, 1 pareggi, 3 sconfitte). Nella sfida di questa sera, dunque, lacercherà un nuovo ...