(Di domenica 26 settembre 2021) Vittorie importanti di Zverev e Tsitsipas e punteggio sull'11 - 1 BOSTON (STATI UNITI) - L'al quarto titolo dellaCup in altrettante edizioni. Dopo la seconda giornata in cui ...

Advertising

RaiSport : ?? #LaverCup: #Europa vicina al trionfo Basterà un solo successo per vincere il trofeo ?? - Italpress : Tennis, Europa vicina al trionfo in Laver Cup - sportface2016 : #LaverCup, dominio Team Europa con #Medvedev e il doppio: Vecchio Continente sull'11-1 - Eurosport_IT : Dopo le prime due giornate l’Europa si trova sull’11-1 ???????? #EurosportTENNIS | #LaverCup - ImranSh52775425 : RT @Ticinonline: Laver Cup: Europa troppo forte #europa #tennis #lavercup -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Europa

Vittorie importanti di Zverev e Tsitsipas e punteggio sull'11 - 1 BOSTON (STATI UNITI) - L'è vicina al quarto titolo della Laver Cup in altrettante edizioni. Dopo la seconda giornata in cui ogni vittoria vale due punti, Team Europe è avanti 11 - 1. Adesso basterà un solo successo per ...... 6 - 0 il secondo set senza appello, match durato poco più di un'ora di gioco ed è clamoroso il punteggio con cui il Teamsi avvantaggia nei confronti del Resto del Mondo: 9 - 1 pesantissimo ...BOSTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - L'Europa è vicina al quarto titolo della Laver Cup in altrettante edizioni. Dopo la seconda giornata in cui ogni vittor ...Il campione degli Us Open concede solo quattro giochi al canadese, Resto del Mondo sotto 6-1: domenica gli ultimi quattro matches.